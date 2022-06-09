Ученые обнаружили в в Колумбии два древних корабля с сокровищами 9.06.2022, 11:43

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Среди найденных артефактов есть золотые слитки.

В ходе своего недавнего исследования у берегов Колумбии археологи обнаружили золотые монеты и другие сокровища, разбросанные вокруг двух кораблей, потерпевших кораблекрушение, предположительно около двух столетий назад, пишет CBS News (перевод — focus.ua).

Из двух кораблей особенно выделяется "Сан-Хосе", который морские эксперты считают "святым Граалем" испанских колониальных кораблекрушений. Дистанционно управляемый аппарат достиг глубины 900 м под поверхностью океана, показав новые изображения обломков кораблекрушения.

На видео показан самый лучший на сегодняшний день вид сокровищ, находившихся на борту "Сан-Хосе", включая золотые слитки и монеты, пушки, изготовленные в Севилье в 1655 году, и неповрежденный китайский столовый сервиз.

Когда в 1708 году затонул корабль "Сан-Хосе", Колумбия была колонией Испании, и золото со всей Южной Америки, особенно современных Перу и Боливии, хранилось в форте прибрежного города Картахена.

Правительство Колумбии считает его "национальным достоянием" и хочет, чтобы он был выставлен в будущем музее, который будет построен в Картахене.

Давно ставший мечтой кладоискателей всего мира, галеон "Сан-Хосе" был потоплен британским флотом в ночь на 7 июня 1708 года у берегов Картахена. "Сан-Хосе" в то время перевозил золото, серебро и драгоценные камни, которые должны были быть доставлены из испанских колоний в Латинской Америке ко двору короля Филиппа V. Лишь немногие из 600 членов экипажа "Сан-Хозе" выжили после крушения.

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