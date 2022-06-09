WSJ объяснила массовую гибель путинских генералов

WSJ объяснила массовую гибель путинских генералов3
- 9.06.2022, 11:51
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Cтруктура и действия российской армии в войне в Украине раскрывают советский образ мышления Путина.
На Донбассе 5 июня был ликвидирован генерал-майор ВС РФ Роман Кутузов. Американский писатель Дэвид Каплан пояснил, почему в Украине массово гибнут российские генералы.
Об этом он рассуждал в своей статье, опубликованной WSJ.
Писатель отметил, что структура и действия российской армии в войне в Украине раскрывают советский образ мышления президента России Владимира Путина.
"Российские вооруженные силы, которых Путин направил в Украину, едва ли имели сержантский корпус. Это не имело большого значения для наемников и подразделений специального назначения, которые участвовали в небольших войнах Путина", - пишет он.
Таким образом, в российской армии нет промежуточного звена между солдатами и офицерами, которое должен занимать старшинский состав. Из-за этого высшему командованию приходится самому вести войска в бой, порой погибая при этом.
"Вот почему было убито так много русских генералов: вместо того, чтобы оставаться в тылу, руководя широкомасштабными действиями, как в западной армии, они были направлены на фронт и поэтому уязвимы", - пишет Дэвид Каплан.
Он добавил, что армия, являющаяся продуктом западной демократии, децентрализует принятие решений, в то время, как армия, которая является продуктом советской системы этого не делает.