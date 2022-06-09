WSJ объяснила массовую гибель путинских генералов 3 9.06.2022, 11:51

4,162

Cтруктура и действия российской армии в войне в Украине раскрывают советский образ мышления Путина.

На Донбассе 5 июня был ликвидирован генерал-майор ВС РФ Роман Кутузов. Американский писатель Дэвид Каплан пояснил, почему в Украине массово гибнут российские генералы.

Об этом он рассуждал в своей статье, опубликованной WSJ.

Писатель отметил, что структура и действия российской армии в войне в Украине раскрывают советский образ мышления президента России Владимира Путина.

"Российские вооруженные силы, которых Путин направил в Украину, едва ли имели сержантский корпус. Это не имело большого значения для наемников и подразделений специального назначения, которые участвовали в небольших войнах Путина", - пишет он.

Таким образом, в российской армии нет промежуточного звена между солдатами и офицерами, которое должен занимать старшинский состав. Из-за этого высшему командованию приходится самому вести войска в бой, порой погибая при этом.

"Вот почему было убито так много русских генералов: вместо того, чтобы оставаться в тылу, руководя широкомасштабными действиями, как в западной армии, они были направлены на фронт и поэтому уязвимы", - пишет Дэвид Каплан.

Он добавил, что армия, являющаяся продуктом западной демократии, децентрализует принятие решений, в то время, как армия, которая является продуктом советской системы этого не делает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».