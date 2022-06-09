Работает ли сейчас компьютерная база ГАИ? 1 9.06.2022, 11:59

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Водители вчера не могли переоформить авто и поменять права из-за сбоя в базе ГАИ.

В среду, 8 июня, по всей стране не работала компьютерная база ГАИ. Из-за этого автомобилисты не могли, к примеру, переоформить транспорт и поменять водительские права. Сегодня в межрайонный регистрационный отдел ГАИ в Ждановичах zerkalo.io сообщили, что регистрация транспорта производится.

О том, что в ГАИ «сломалась база», вчера сообщали автомобилисты, которые стояли в очереди на переоформление транспорта. Позже УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщило в своем телеграм-канале, что «осуществление административных процедур, связанных с регистрацией транспорта и выдачей или обменом водительских удостоверений, временно затруднено по техническим причинам».

Ближе к обеду белорусы начали сообщать, что регистрацию транспорта производят, «но очень медленно».

Сегодня утром в МРО ГАИ рассказали журналисту как физлицу, что проблема решена.

— У нас все нормально, можно приезжать. Очередей нет, — сообщил сотрудник МРО ГАИ по телефону.

Напомним, проблемы с доступом к информационной базе ГАИ наблюдались в июле прошлого года. Тогда в МВД сообщали, что доступ приостановлен «в связи с проведением плановых профилактических работ на сети передачи данных». Позже в ведомстве заявили, что одна из причин сложившейся ситуации — аномальная жара.

При этом «киберпартизаны» утверждали, что это они взломали базу ГАИ и получили ее данные.

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