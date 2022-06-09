Где сделать туристический шенген в Беларуси? 2 9.06.2022, 12:25

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С визовым центром Венгрии происходит что-то странное.

Чтоб получить долгожданный и такой труднодоступный туристический шенген, белорусы активно ездят в специальные туры в визовые центры Москвы. Но кто-то умудряется податься на визу и внутри своей стран. Onliner.by посмотрел, как сейчас обстоят дела с записью на подачу документов в Беларуси.

Греция

Заявки на получение визы можно подать либо через визовый центр Греции в Минске, либо непосредственно в генконсульстве Греции в Москве.

«Нет необходимости подавать заявление на визу через посредника. Использование посредников не приводит к преференциальному режиму, только Консульство несет ответственность за принятие решения по вашей визе. Оплачиваются только визовый сбор и сервисный сбор», — пишут на сайте визового центра в Минске.

Зарегистрироваться на сайте у журналистов получилось, но активировать аккаунт — нет, поэтому ближайшие свободные даты остались секретом. Кроме 35 евро за визу, греческий визовый центр взимает сервисный сбор в белорусских рублях эквивалентом 30 евро за паспорт.

Венгрия

С визовым центром Венгрии происходит что-то странное. В теории документы на шенген подать можно (по крайней мере, заявлений об обратном на сайте центра нет). Но после регистрации на сайте и попытки выбрать дату, открытых дней нет ни в одном из офисов визового центра в Беларуси — ни в Минске, ни в регионах.

Но если кому-то посчастливится словить дату, главная информация такая: плата за обслуживание составляет 21 евро (наличными). Рассмотрение заявлений на краткосрочные визы чаще всего занимает 14 календарных дней (не включая день подачи заявления).

Италия

Перед тем как посмотреть свободные даты, нужно заполнить анкету. Журналисты это сделали и обрадовались: выскочила куча дат и времени начиная с 10 утра завтрашнего дня (10 июня). Но неувязочка: ни одна из дат не оказалась кликабельной, даже на сентябрь.

«Ввиду высокого спроса при отсутствии свободных мест кол-центр не осуществляет запись на подачу документов», — говорится на сайте визового центра Италии.

Сервисный сбор здесь — 14 евро и включает в себя такие услуги, как прием заявления на визу, обработка данных, сбор информации, бронирование даты и времени подачи документов и т. д.

Словакия

Визовый центр Словакии в Минске и Гомеле возобновил прием заявлений на получение шенгенских виз с 18 мая. Подача заявлений в визовые центры — по предварительной записи через сайт.

Но в итоге ситуация та же, что и с Венгрией: открытых дат не было в наличии (ни в Гомеле, ни в Минске).

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