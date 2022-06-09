«Что Украина будет делать, если в Беларуси будет размещено ядерное оружие?» 7 9.06.2022, 12:38

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Диктатор не контролирует ситуацию в стране.

Лукашенко не контролирует ситуацию в Беларуси. Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, комментируя заявления украинских экспертов о «самостоятельной игре» белорусского диктатора:

– Странно, что сегодня идут разговоры о том, чтобы пропустить транзитом украинскую пшеницу в порты Балтии через территорию Беларуси, и чиновники из администрации Владимира Зеленского говорят о том, что они проводят «реал-политик» в отношении белорусского режима.

Но у меня вопрос. Что Украина будет делать, если в Беларуси будет размещено ядерное оружие? Если 700 ракет, выпущенных с территории Беларуси, не заставили украинские власти изменить «реал-политик» в отношении Лукашенко, я тогда не знаю, что еще должно произойти. Нужно задуматься о том, с кем они собираются сегодня торговать. К тому же, медиа сейчас говорят о планах Кремля провести в Беларуси референдум о вхождении в состав России.

– По поводу этого референдума. Какая, вы думаете, будет реакция внутри самой Беларуси и за рубежом?

– Самим белорусам нужно думать, что будет с нашей страной. Мы видим, что украинцы, чтобы защитить независимость и территориальную целостность своей страны, сражаются с оружием в руках, ищут военных союзников, просят и добиваются военной помощи и поставок самого современного вооружения. Тоже самое должны делать и белорусы. Ненасильственное сопротивление можно применять во внутренней борьбе, но если существует угроза не только частичной оккупации, но и потери независимости и международной субъектности, не остается другого выхода: мужчины обязаны с оружием в руках защищать свою страну. Все! Других вариантов не остается!

И в этом случае тот же офис Тихановской, раз считается, что у них успешная международная политика и столько международных визитов, сегодня должен сконцентрироваться на том, чтобы обращаться с призывом о военной помощи белорусам из-за угрозы полной оккупации и потери независимости Беларуси. Также белорусские политики должны обращаться к украинцам о военной помощи. Потому что это не теоретические рассуждения: в этом году белорусы могут потерять независимость и даже стать объектом ответного ядерного удара.

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