Ученых озадачил странный артефакт, найденный в Греции 9.06.2022, 12:56

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Трудно определить, кому он принадлежал.

Ученые нашли ржавую средневековую саблю или однолезвийный меч в укрепленном христианском монастыре на севере Греции. Археологи считают, что он мог быть смертоносным оружием, которым сотни лет назад владели либо турецкие пираты, совершавшие набеги, либо защитники монастыря, пишет «Хайтек».

Эксперты отмечают, что артефакт очень необычен. Во-первых, удивительно, что саблю нашли в таком хорошем состоянии. Обычно железное оружие этого периода ржавеет сильнее. Во-вторых, археологи отмечают и стандартный стиль этого оружия — такие изогнутые однолезвийные мечи использовались как турками, так и византийцами во времена нападения на монастырь в XIV веке, говорит археолог Эррикос Маниотис, докторант в Университете Масарика в Брно в Чехии, который изучал меч.

«Трудно определить, принадлежал ли меч византийским защитникам или турецким пиратам, — отметил Маниотис в интервью Live Science. — Они оба использовали одинаковое оружие в этот период».

Ученые считают, что найденная сабля могла участвовать в одном из трех военных действий XIV века: во время нападения турецких пиратов вдоль побережья, в том числе похищение в 1344 году администраторов Афонского монастыря; в ходе оккупации региона с 1345 по 1371 год войсками сербского короля Стефана Душана, стремившегося завоевать византийские территории на западе; или при осаде Фессалоники османскими войсками с 1383 по 1387 год, когда регион Халкидики часто подвергался набегам в поисках еды.

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