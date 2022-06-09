Незаметный фронт борьбы с путинским злом Альфред Кох

9.06.2022, 13:07

Не надо выбирать легкий путь.

На сто пятый день войны сообщают, что ВСУ наступают на Херсон и на северо-восток от Харькова к российской границе. В Донбассе же положение по-прежнему стабильно тяжелое. Но и там ВСУ ничего серьезного пока не сдали. Держатся.

Похоже что россияне отменили свое наступление на Запорожье, поскольку все подготовленные для этого войска они перебросили под Херсон: не дай Бог украинцы отобьют Херсон, как тогда проводить референдум и что присоединять к России?

И из России передают, что главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию после требования властей публично поддержать войну в Украине. Характерно, что в его отсутствие, еврейская община, тем не менее, снова переизбрала его главным раввином на следующие 7 лет. Это довольно вызывающая демонстрация антикремлевской фронды. Широко разрекламированное отсутствие антисемитизма у Путина подвергается сейчас серьезному испытанию.

Еще раньше уехал из России в Германию архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в России (ЕЛЦ) Дитрих Брауэр (мой хороший друг и пастор). "Это невообразимо,— сказал архиепископ.— Нам не разрешали говорить о войне, не разрешали молиться за мир и не разрешали общаться с нашими украинскими братьями и сестрами. Я хотел написать совместную декларацию со всеми религиозными общинами, но другие не присоединились. Вместе мы могли бы изменить ситуацию".

На вопрос, когда архиепископ планирует вернуться в Россию, он ответил, что в ближайшее время не вернется: "Я четко и публично дистанцируюсь от этой войны, которая является не только войной против Украины, но и войной против человечности. Она ведется не от нашего имени".

Таким образом широко разрекламированная германофилия Путина тоже теперь подвергается жестокому испытанию.

Остается только сообщить, что Русская православная церковь Московской патриархии, Центральное духовное управление мусульман России и Буддийская традиционная сангха России горячо поддержали спецоперацию и, следовательно, теперь вправе расcчитывать на всевозможные ништяки и подарки. Но мы знаем что ждет в той, настоящей, вечной жизни тех, кто предал свою веру за мимолетные земные блага.

В сухом остатке, можно сказать, что верность своим религиозным принципам сохранили только лютеране и евреи. Что для меня лично - не явилось сюрпризом. Я был бы удивлен, если бы было наоборот. А так - все правильно. Так и должно быть. Ведь они поклоняются не размалеванным доскам и ритуалам, а принципам и заповедям.

Христос говорил: "Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их..." (Матф. 7:13-14).

Не надо выбирать легкий путь. Надо выбирать правильный путь. "Делай что должно и будь, что будет" - любила повторять Лера Новодворская. Давайте же пожелаем твердости и сил Гольдшмидту и Брауэру. Тяжело пастырям вдали от паствы. Но еще тяжелее пастырю вдали от правды. Если, конечно, он настоящий пастырь.

Так что вот такой еще есть незаметный фронт борьбы с путинским злом в России. Наряду с Навальным и Яшиным, мы видим еще и такой протест. На мой взгляд - важный и очень показательный. Ведь именно в такие минуты и выясняется чья церковь - настоящая, а чья вслед за кесарем и его соблазнами идет в Геенну Огненную.

Да вот, собственно и все на сегодня. Хороший день. После нескольких дней беспросветности - столько хороших новостей.

В такие минуты еще сильнее веришь в то, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, "Фейсбук"

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