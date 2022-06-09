Ночью «легла» компьютерная база белорусской таможни
- 9.06.2022, 13:11
На пунктах пропуска образовались огромные очереди из фур.
Журналисты zerkalo.io позвонили в несколько подразделений таможни и узнали, что произошло.
По данным Госпогранкомитета Беларуси, на 10.00 в очереди на выезд из страны в очереди стояли более 2620 грузовиков. Больше всего их собралось в белорусско-литовском направлении — в пункте перехода «Каменный лог» (более 790) и «Котловка» (более 540).
Дальнобойщики, которые стоят в разных пунктах пропуска, сообщают в своих чатах, что очередь движется очень медленно.
Однако в таможне сообщают, что транспорт пропускают, а в некоторых пунктах пропуска проблему уже решили.
— Не было связи с сервером из Минска. Но уже час-полтора, как все заработало, — сказал дежурный по Брестской таможне.
— Ночью программа сломалась, сейчас вроде бы работает. Но много машин, стараемся максимально быстро всех оформлять, — рассказал по телефону сотрудник в пункта пропуска «Берестовица» (граница Беларуси и Польши).
На пункте пропуска «Каменный лог» (граница Беларуси и Литвы) отметили, что проблема с базой возникла ночью, пока она не решена.