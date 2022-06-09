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Милла Йовович записала трогательное обращение к украинцам

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  • 9.06.2022, 13:27
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Милла Йовович записала трогательное обращение к украинцам
Мила Йовович
Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Звезда передала послание любви и поддержки.

Голливудская актриса Милла Йовович, которая родом из Украины, записала обращение к украинскому народу. Ролик опубликован в Instagram.

"Я хочу передать послание любви и поддержки всем украинцам в этот самый ужасный период их истории, когда нацию просто разрывают в клочья, когда миллионы людей вынуждены бежать в другие страны и становиться беженцами, когда воины смело бьются против всего этого. Я хочу вам сказать: мы видим вас, мы молимся за вас и мы любим вас. И мы благодарны вам за то, что вы боретесь за свою свободу", - сказала звезда.

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