Милла Йовович записала трогательное обращение к украинцам

Милла Йовович записала трогательное обращение к украинцам2
- 9.06.2022, 13:27
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Звезда передала послание любви и поддержки.
Голливудская актриса Милла Йовович, которая родом из Украины, записала обращение к украинскому народу. Ролик опубликован в Instagram.
"Я хочу передать послание любви и поддержки всем украинцам в этот самый ужасный период их истории, когда нацию просто разрывают в клочья, когда миллионы людей вынуждены бежать в другие страны и становиться беженцами, когда воины смело бьются против всего этого. Я хочу вам сказать: мы видим вас, мы молимся за вас и мы любим вас. И мы благодарны вам за то, что вы боретесь за свою свободу", - сказала звезда.