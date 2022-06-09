Белорусский врач дала несколько советов, как обезопасить детей в сильную жару 2 9.06.2022, 13:32

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Врач уточнила, что дети переносят жару в разы хуже, чем взрослые.

Белорусский педиатр Ольга Пашкевич дала несколько советов родителям, как обезопасить своих детей в сильную жару, пишут «Минск-Новости».

Врач обратила внимание на то, что дети переносят жару в разы хуже, чем взрослые.

- Это связано с особенностями организма, у которого хорошая теплопродукция и сниженная теплоотдача. Кроме этого, у детей до 3 лет плохо работает функция потоотделения, - сказала Пашкевич.

И уточнила, что для того, чтобы уберечь ребенка от перегрева, родителям нужно выбирать для прогулок утренние и вечерние часы.

- Одежду лучше выбирать из натуральных тканей - хлопок или лен. Также стоит приобрести светлые головные уборы. В сильную жару следует отказаться от подгузников. Их носка в жару может привести к опрелостям и размножению бактерий, - пояснила педиатр.

Специалист отметила, что младенцы в закрытой коляске также подвергаются перегреву. И посоветовала снимать теплые кофты и шапки, так как они препятствуют теплоотдаче.

По словам врача, у детей летом может быть плохой аппетит.

- Родителям не нужно заставлять их есть. Приемы пищи могут быть легкими - салаты из фруктов или овощей, творог, мюсли с прохладным молоком, - сказала врач.

Именно летом, как отмечает педиатр, повышаются случаи отравления и кишечных инфекций. В данный период важно следить за свежестью продуктов и сроками годности.

Пашкевич сообщила, что за купанием в жаркую погоду очень важно следить.

- Например, малышам до 3 лет можно купаться всего несколько минут, ребятам чуть постарше - до 10 минут, - пояснила врач.

После водных процедур, по рекомендациям педиатра, ребенку нужно обсохнуть на берегу, а потом можно снова окунуться. Дома также не стоит забывать про регулярное купание, а малышам освежающий душ рекомендуется принимать по три-четыре раза в день.

- Нужно заботиться о защите кожи, чтобы спастись от ожога. В этом поможет правильно подобранный крем от загара. При выборе средства необходимо обратить внимание на цифру SPF, она указывает на фактор солнечной защиты, - подытожила врач.

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