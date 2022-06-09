Режим решил засекретить экономическую статистику 6 9.06.2022, 13:37

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Неопределенность, ограничение информации всегда ведет к росту оценки рисков и включается в цены.

В открытом доступе больше не найти экономических и корпоративных статистических данных.

Ранее Белстат не публиковал информацию об объеме и стоимости поставок табака, химических радиоактивных элементов, драгоценных металлов, летательных аппаратов и их частей, оружия и боеприпасов. С 2021 года к «закрытым» категориям добавили нефть и нефтепродукты, минеральные удобрения, тракторы, грузовики. По миграции, неполной занятости, простоях, вынужденных отпусках, количеству пенсионеров статистика также не публикуется.

В пресс-службе Белстата объясняют это тем, что орган статистики любого государства самостоятельно определяет, какие данные публиковать, а какие — нет.

В свою очередь, таможенный комитет приостановил оказание электронной услуги "Предоставление данных таможенной статистики внешней торговли", Минфин дозирует информацию о состоянии госдолга, ФСЗН больше не публикует размер задолженности по страховым взносам по конкретным предприятиям.

Можно было бы воспользоваться "зеркальной статистикой" — в случае с Россией и Беларусью ее традиционно довольно близки. Однако после начала конфликта в Украине Россия тоже перестала публиковать полную торговую статистику, данные о госдолге, добыче нефти и другую экономическую и статистическую информацию.

Падение доступности статистической информации осложняет понимание ситуации как в экономике в целом, так и на уровне конкретных отраслей и компаний, а также затрудняет работу, например, в части экономических прогнозов, пишет ilex.

Закрытие части экономических и корпоративных статистических данных мешает ведению бизнеса. Неопределенность, ограничение информации всегда ведет к росту оценки рисков и включается в цены. Люди не понимают, будет коллапс на финансовом рынке или нет, но все равно закладывают девальвацию.

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