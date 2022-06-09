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Ученые показали, как выглядит окаменелый пупок динозавра

  • 9.06.2022, 13:48
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Ученые показали, как выглядит окаменелый пупок динозавра

Исследователи нашли его впервые.

Оказывается у рептилий было что-то похожее на пупок. Недавно ученые обнаружили первое доказательство этого.

Эмбрионы динозавров не были прикреплены к пуповине, их тело соединялось с желточным мешком своего яйца через щелевидное брюшное отверстие. Из этого разреза образовался длинный тонкий пупочный шрам, который оставался у них на животе на протяжении всей жизни.

У людей и других млекопитающих пупок – это рубец, который остается в том месте, где пуповина была соединена с телом плода.

Авторы исследования использовали новый метод, который называется визуализация с лазерной стимуляцией флуоресценции (LSF) и нашли такой шрам-пупок на окаменелой коже динозавра. Это был пситтакозавр возрастом 130 млн лет: травоядное длиной 2 м обитало на территории современного Китая в меловой период.

По словам команды, они использовали LSF-визуализацию и идентифицировали характерные чешуйки, которые окружали длинный пупочный шрам у пситтакозавра. Они назвали этот вид шрама пупком.

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