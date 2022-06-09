Цель Кремля провалена 2 Эль Мюрид

9.06.2022, 13:48

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Эль Мюрид

Не срослось.

Четвертый месяц идёт "спец-операция", и четвертый месяц остаётся неясным базовый вопрос всего этого мероприятия: "Зачем?"

Думаю, что байки про русский народ, которым озаботились в Кремле, можно смело пропустить. Это зверье не испытывает ни малейших добрых чувств ни к народу, который внутри границ, ни к тем, кто за внешним периметром. Хорошая попытка, но нет. И не стоит даже пытаться питать на этот счет хоть какие-то иллюзии.

Есть менее фантастический ответ на сакральный вопрос "нахрена?" Если кто еще помнит, то примерно в ноябре-декабре прошлого года российские СМИ и наша пропаганда носилась со словом "ультиматум". Который кормчий выдвинул в адрес НАТО — убраться на границы 1997 года. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на представителя МИД на переговорах с НАТО:

"...ЖЕНЕВА, 9 января. /Корр. ТАСС Анастасия Бобылева/. НАТО больше не сможет "оттеснять" Россию на вторые роли в европейской и международной политике, Североатлантическому альянсу пора возвращаться на рубежи 1997 года. Об этом заявил в воскресенье в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности..."

"...НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года..", - заявил Рябков. На лексику можно не обращать внимания, "МГИМО финишт", всё в порядке.

Увы, но в конце января слегка присоловевшие от буйных мечт кормчего натовцы дали предсказуемый ответ "нет", что в целом понятно: такого рода ультиматумы выдвигают вдребезги проигравшему противнику, а вот именно этот момент НАТО почему-то пропустило. Видимо, два месяца они всё искали хоть какую-то информацию, где именно и что они там проиграли.

Раз у нашей братвы не получилось "взять на понт", было принято решение продемонстрировать сказанное предметным образом. Мем "Киев за три дня" появился не случайно: если бы и вправду Путин взял бы Киев за три дня, натовские генералы вне всякого сомнения задумались бы. Тут любой задумается.

Но не срослось.

Причем так не срослось, что на нервах каудильо раскрыл все карты и выложил козырь — приказал изменившимся лицами начальнику Генштаба и министру обороны привести стратегические ядерные силы в повышенную готовность.

Все слегка струхнули (что в общем-то понятно: что там в голове, не сильно понимает и сама голова), но именно этот момент стал финальным в идее что-то показать и доказать НАТО. Когда козыри уже на столе, предъявлять больше нечего. Игра закончилась.

Поэтому цель — задвинуть обратно НАТО в границы 97 года уже к началу марта оказалась полностью недостижимой. Технически это поражение. Вы громко и вслух заявили цель, и теперь даже для совсем ушибленных понятно — она провалена. Что и есть определение поражения.

Теперь вместо "НАТО на границы 97 года" пропаганда педалит совсем другие темы, напрочь вычеркнув из лексикона то, что она с таким упоением обсуждала всего-то полгода назад.

Тупые забудут, а умные сделают выводы.

Эль Мюрид, Telegram

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