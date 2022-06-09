Компания «ТАПАС-Плюс» по месяцу задерживает зарплату работникам? 2 9.06.2022, 13:59

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Если же деньги и отдают, то частями.

Телеграм-канал «БОР» опубликовал письмо от подписчика:

- На ООО «ТАПАС-Плюс» по месяцу задерживают зарплату, а если и отдают, то частями. Главное здесь не запутаться за какой месяц отдали!

Отметим, что «ТАПАС» - минская крупная девелоперская компания, занимающаяся реализацией проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости.

А что с выплатой зарплат на ваших предприятиях и рабочих местах?

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