Компания «ТАПАС-Плюс» по месяцу задерживает зарплату работникам?2
- 9.06.2022, 13:59
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Если же деньги и отдают, то частями.
Телеграм-канал «БОР» опубликовал письмо от подписчика:
- На ООО «ТАПАС-Плюс» по месяцу задерживают зарплату, а если и отдают, то частями. Главное здесь не запутаться за какой месяц отдали!
Отметим, что «ТАПАС» - минская крупная девелоперская компания, занимающаяся реализацией проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости.
А что с выплатой зарплат на ваших предприятиях и рабочих местах?