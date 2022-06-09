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Автухович в суде отказался признавать обвинения

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  • 9.06.2022, 13:58
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Автухович в суде отказался признавать обвинения
Николай Автухович
Фото: belaruspartisan.org

Также белорусский патриот заявил, что все подсудимые, которые проходят с ним по одному делу, невиновны.

Белорусский патриот и политзаключенный Николай Автухович отказался признавать обвинения, выдвинутые прокуратурой. Об этом сообщает БелТА.

Отвечая на вопросы прокурора, Автухович не признал, что его действия были обусловлены местью сотрудникам правоохранительных органов за первое заключение. Он также заявил, что все подсудимые, которые проходят с ним по одному делу, невиновны.

Суд по делу Автуховича проходит в Гродненской тюрьме №1. Кроме Николая Автуховича, обвинения выдвинуты еще в отношении 11 человек.

Участников группы Автуховича судят за «измену государству», «создание преступной организации», «акт терроризма», «покушение на захват государственной власти неконституционным путем» и по другим статьям Уголовного кодекса (всего их 12).

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