Дуда назвал число танков, переданных Польшей Украине 8 9.06.2022, 14:03

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Варшава отправила Киеву оружия на $2 миллиарда.

Президент Польши Анджей Дуда, который недавно посетил Киев, сообщил, что Польша передала Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники в рамках помощи в отражении агрессии российских оккупантов.

Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда в Bild.

"Украине нужно тяжелое вооружение, танки. Это потребности Украины. Я говорил с президентом Зеленским два дня назад. Он снова просил меня. Мы отправили танки, более 240 танков, которые Украина может обслуживать. Мы отправили почти 100 единиц бронетехники и оружия. Оружие, боеприпасы, ракеты. Мы отправили в общей сложности оружия на $2 млрд", - уточнил Дуда.

Он добавил, что Польша ожидала, что для восполнения своих запасов, она получит определенное количество танков Leopard от Германии. Однако этого до сих пор не произошло.

"Благодаря этой помощи мы хотели немного пополнить эти запасы. Мы могли получить более старые и модернизировать их в будущем - тоже с помощью немецкой промышленности. Насколько я знаю, мы ничего не получили", - сказал Дуда.

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