У клиентов «Альфа-Банка» снова возникли проблемы с картами Mastercard 9.06.2022, 14:18

Есть проблемы при оплате на территории Беларуси и за границей.

«Альфа-Банк» сообщил, что клиенты сталкивают с перебоями в работе карточек Mastercard за границей. Также трудности возникают при попытке сделать международный перевод через такой «пластик» или оплатить товар или услуги в зарубежных сервисах. При этом есть некоторые проблемы и при оплате на территории Беларуси. В банке заявляют, что специалисты занимаются решением этой проблемы.

«Уже три дня жуткие перебои за границей с картами „Альфа-Банка“. То работают в течение часа, потом полдня нигде не работает, — рассказал zerkalo.io читатель, которая сейчас живет в Латвии. — Сегодня в поликлинике не могла заплатить за услуги. Банк жутко подставил. У друзей тоже не работают карты банка за границей».

У клиентов «Альфа-Банка» возникают также трудности с оплатой картами Mastercard в сервисах Яндекса в Беларуси.

«Проблема временная, мы уже решаем этот вопрос с платежной системой и будем оперативно уведомлять вас о статусе. Если вас затронула данная ситуация — используйте карты Visa, с ними все в порядке, — уточняет банк. — Ситуация не касается оплат и переводов внутри Беларуси: карты работают, как обычно».

Напомним, ранее карты Visa и Mastercard «Альфа-Банка» с 5 мая перестали работать за рубежом (у некоторых клиентов «пластик» не функционировал уже накануне, 4 мая). Восстановить работу Mastercard за границей удалось 17 мая, а Visa — 27 мая.

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