«Может, войска Лукашенко лучше скрывают свои планы» 1 9.06.2022, 14:27

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Что происходит в приграничных с Украиной районах?

В связи с непрекращающимися учениями армии Лукашенко «Флагшток» задал вопрос жителям приграничных районов, заметна ли подготовка агрессивных действий в отношении Украины?

Житель одной из деревень Гомельского района сообщил следующее:

«Особенного обострения сейчас нет. Перед началом войны было совсем не так. Да, сейчас военных довольно много, но в последнее время встречаю только белорусских. Да и тех не так много, как орков было. Их количество особо не увеличивается.

Шастают 1-3 машины: МАЗы, УАЗы, самое крутое – БТР «Волат» и пара обычных советских БТРов. Они возле Зябровки тусуются. Войск РФ уже давно не видел. Люди с приграничных деревень тоже ничего необычного не говорят. Перед войной все в шоке были и в панике. Особенно, когда началось наступление, так у людей истерика была. Теперь более-менее спокойно. Может, войска Лукашенко лучше скрывают свои планы? Но той тревоги и напряжения, какие были тогда, и близко нету».

Житель Хойникского района, где во время российского наступления наблюдалась активность российских войск, рассказал:

«У нас в самом городе всё спокойно сейчас, вероятно сказывается удалённость от границы. Белорусская военная техника встречается уже не каждый день — обычно это МАЗы или другие грузовики и УАЗы. В количестве обычно одна-две машины в день, редко когда больше. Примечательно, что часть армейских грузовиков уже ездит без номеров, но при этом все машины, кроме УАЗов, со знаками "красный квадрат" на дверях. Думаю, в Брагинском районе их будет больше — всё же до войны там было прямое сообщение с Украиной, а у нас приграничная территория — это заповедник.

А так, думаю, высокая активность будет только когда задействуют нашу ж/д станцию — вывезти тех, кто сейчас на "усилении" границы находится, либо же наоборот что-то новое привезти».

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