Ученые считают, что рост людей начнет стремительно уменьшаться 2 9.06.2022, 14:32

Температура на планете могла быть важным фактором, который влиял на размер тел древних людей.

По словам эксперта, человечество может стать совсем другим и это похоже на "жуткое событие" в прошлом.

Стив Брусатте из Эдинбургского университета предупреждает, что человек может уменьшиться в размерах в процессе эволюции из-за того, что ему придется адаптироваться к изменению климата, сообщает Express.

По словам ученого, уже сейчас на планете происходят необратимые изменения из-за повышения температуры: уровень океана увеличивается, исчезают виды животных и растений, риск развития смертельных заболеваний у человека увеличивается.

Измениться, чтобы выжить

"Но это еще не предел. Млекопитающие, которые имеют меньший размер тела могут лучше адаптироваться к изменению климата, как это уже было в прошлом. А значит, чтобы выжить в новых условиях, человечество также может уменьшиться в размерах", — говорит Брусатте.

По словам ученого, изменение размеров тела человека во время будущих эволюционных процессов похоже на подобную трансформацию размеров тела у древних лошадей.

Палеоцен-эоценовый термический максимум и его последствия

"55 млн лет назад на Земле произошло событие, которое известно, как палеоцен-эоценовый термический максимум. Тогда на планете температура очень сильно повысилась. Изменился состав атмосферы и вымерли многие виды животных. Пока что это было самое масштабное событие глобального потепления. Согласно данным, полученным из окаменелостей, древние лошади адаптировались к новым условиям, уменьшившись в размерах. Это звучит жутко, но изменение тел людей может быть таким же, как и у этих животных", — говорит Брусатте.

По словам ученого, даже сейчас в более теплых регионах Земли многие животные меньше, чем в более холодных. То же самое наблюдается и у людей, которые живут на севере и там, где очень жарко. Исследования показывают, что жители арктических регионов в среднем немного больше, чем люди, живущие в более низких широтах.

"Что касается животных, то скорее всего у более мелких существ площадь поверхности тела больше по сравнению с их объемом, чем у более крупных животных. Поэтому они могут лучше отдавать избыточное тепло. Я считаю, что уменьшение размеров тела – это естественный способ для животных адаптироваться к более высоким температурам, которые появляются в результате изменения климата", — говорит Брусатте.

Люди скорее всего станут меньше

В то же время ученый не считает, что все млекопитающие станут меньше из-за повышения температуры.

"Но что касается людей, то я думаю это очень даже вероятный способ дальнейшего развития событий. Таким образом эволюция может спасти человечество от вымирания", — говорит Брусатте.

Сейчас ученые считают, что некоторые виды древних людей уменьшались в размерах, когда у них истощались ресурсы для выживания, как показывают археологические раскопки.

"Здесь уместно вспомнить о таком виде, как Homo floresiensis, которых еще называют "людьми-хоббитами", которые когда-то населяли остров Флорес в Индонезии", — говорит Брусатте.

По словам Брусатте, недавние исследования древних человеческих останков говорит о том, что температура на планете могла быть важным фактором, который влиял на размер тел древних людей.

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