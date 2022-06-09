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«Российские элиты не знают, что делать, некоторые уже сбежали из страны»

  • 9.06.2022, 14:38
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«Российские элиты не знают, что делать, некоторые уже сбежали из страны»
Дмитрий Орешкин

Они понимают, что Путин облажался.

Профессор Свободного университета в Риге Дмитрий Орешкин рассказал в интервью «Новому времени», что российские элиты «понимают, что Путин облажался», но не знают, что делать.

«Во-первых, они гораздо лучше информированы, во-вторых, они по определению вынуждены обладать навыками самостоятельного анализа информации и принятия решений, и они, конечно, понимают, что Путин облажался, но они не понимают, что делать», — заявил политолог.

По словам Орешкина, в условиях путинского режима люди могут реализоваться только через принадлежность к его вертикали, в противном случае они «теряют все».

Несмотря на это, некоторые из них решаются сбежать из России.

«[Экс-вице-премьер Аркадий] Дворкович убежал, [бывший руководитель Роснано Анатолий] Чубайс убежал, какой-то руководитель Яндекса убежал», — перечислил таких беглецов политолог, отметив, что так же «поступили ещё люди, которых мы, возможно, не знаем по именам».

«Ты бросаешь свою страну, друзей, работу, накопления, взгляд на мир, бежишь к чёртовой матери. Этот процесс только начинается. На самом деле он будет расширяться», — уверен Орешкин.

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