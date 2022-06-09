Джули Фишер завершает работу на посту спецпосланника США по Беларуси 9.06.2022, 14:49

Джули Фишер

Она выразила восхищение белорусским народом.

Джули Фишер заявила о завершении своей работы на посту специального посланника США по Беларуси «в рамках запланированной дипломатической ротации». Об этом она заявила в открытом письме белорусскому народу, опубликованному на сайте посольства.

— В этом месяце в рамках запланированной дипломатической ротации заканчивается мое пребывание на посту специального посланника США по Беларуси. С 2020 года вы, народ Беларуси, ясно дали понять, что именно вы должны определять будущее страны. Я хотела бы выразить неизменное восхищение вашей силой и решимостью настаивать на том, чтобы ваши права уважали, а ваши голоса были услышаны.

Для меня было за честь быть рядом с вами, пусть и издалека, с момента утверждения Сенатом на должность посла в Беларуси в декабре 2020 года, первого посла США в Беларуси за более чем десять лет.

Соединенные Штаты не могли молчать после фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года, не могли обелять жестокость репрессий режима Лукашенко, если вы мирно вышли на улицы Минска, Гродно, Гомеля и других городов в защиту своих основных свобод и достоинства как граждан Беларуси.

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