В поселке под Минском предлагают квартиры с метром от 900 долларов 13 9.06.2022, 15:02

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Дом обещают сдать в этом году.

Агрогородок Прилуки продолжает прирастать «квадратными» метрами. Новое строительство сейчас идет в жилом комплексе «Вясёлка». В настоящий момент тут возводится панельный дом на 4 подъезда. Застройщик «Майкласском» внес изменения в предыдущую декларацию и предложил всем желающим поучаствовать в долевом строительстве еще 44 квартир. Декларация опубликована сегодня в газете «Звязда».

Realt.by напоминает, что все дома в «Вясёлке» − панельные девятиэтажки в конструкциях «МАПИД». Дом № 18 не станет исключением. Это будет уже знакомая многим серия М464-У1-М. Всего в доме запланировано 4 подъезда и 148 квартир.

Снаружи здание будет окрашено фасадными красками. Помимо квартир в доме будет отделение связи и пристроенная к торцевой стене котельная. Что касается отделки, то она будет присутствовать лишь в местах общего пользования. В квартирах внутренней отделки не будет.

Из интересных особенностей − собственные неотапливаемые погреба у жильцов первых этажей. Такие здесь будут под всеми балконами.

Итак, по выпущенной проектной декларации всем желающим предлагаются:

− 2 однокомнатные квартиры общей площадью по проекту 45,13 кв. метра. Стоимость − до 1000 долларов за «квадрат»;

−29 двухкомнатных квартир общей площадью по проекту от 63,84 до 66,75 кв. метра. Стоимость − до 950 долларов за «квадрат»;

− 13 трехкомнатных квартир общей площадью по проекту от 71,71 до 95,72 кв. метра. Стоимость − до 900 долларов за «квадрат».

Подчеркивается, что в организации действует система скидок, зависящая от размера первоначального взноса и графика внесения платежей.

Сдать дом в эксплуатацию застройщик обещает в октябре 2022 года.

Напомним, что ЖК «Вясёлка» расположен в агрогородке Прилуки Минского района, примерно в 9 километрах от Минска. В начале строительства планировалось, что на участке в 37 гектаров будет построено 36 жилых домов на 8 тысяч человек. Также Генеральный план включал два детских садика, одну школу, большой торговый центр, банк, амбулаторию и кафе.

На сегодняшний день в ЖК «Вясёлка» возведено 16 домов, работают новый детский сад и супермаркет.

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