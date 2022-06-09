Львовские десантники уничтожили вражескую технику и 15 оккупантов
- 9.06.2022, 15:15
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Российские военные попытались танками зайти во фланг украинским подразделениям.
Очередную локальную победу над врагом одержала 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ, которая сейчас воюет на восточном направлении. В этот раз отличились артиллерийские подразделения львовских десантников.
Как сообщает 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ, в районе одного из городков русские оккупанты попытались танками зайти во фланг украинским подразделениям и развить наступление. Однако этот план путинских вояк был сорван благодаря четкому, слаженному, системному взаимодействию разведки и артиллерии 80-й бригады.
"Вовремя заметив продвижение вражеских танков, разведка передала координаты их местонахождения артиллеристам, которые, как в тире, оперативно "накрыли" вражеские "коробочки" с буквой Z на броне. И вот результат: сожгли МТЛБ, два танка сильно повредили (фактически уничтожили). Остальные танковые экипажи в панике отступили, отказавшись развивать наступление", - сообщили украинские бойцы.
Кроме того, в тот же день, артиллеристы-десантники метким выстрелом в дом, где находился личный состав захватчиков, ликвидировали около 15 русских солдат.