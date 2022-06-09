Сколько стоит «шенген» и где белорусы могут его получить? 10 9.06.2022, 15:16

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Все о визе категории C.

Закрытие европейского воздушного пространства для Беларуси, а также приостановление выдачи виз посольствами отдельных стран Шенгенской зоны существенно ограничили возможности белорусов отдохнуть в Европе.

«Белсат» подытожили, сколько стоит шенген и где его можно получить.

Сейчас документы белорусов на шенгенскую визу категории С принимают считанные визовые центры: итальянский, греческий, словацкий и венгерский. Здесь сразу стоит отметить, что в связи с бешеным спросом записаться на подачу документов в эти визовые центры сложно – приходится ждать не один месяц, поскольку и центры, и их сайты перегружены.

Италия

Получить итальянский шенген в нашей стране можно только в Минске, поскольку в других городах Беларуси отсутствуют соответствующие визовые центры. Вместе с тем для жителей других регионов создана услуга курьерской доставки документов, которая стоит € 7.

Визовый центр Италии не осуществляет записи через колл-центр, поэтому сделать это возможно только онлайн. На официальном сайте визовый центр разместил подробную инструкцию о заполнении и сборе необходимых документов для подачи на шенген.

Цена – € 35 консульский сбор и € 14 сбор визового центра.

Здесь нужно помнить, что спрос на итальянские визы категории С очень высок, поэтому записаться сейчас скорее всего получится только на конец лета – сентябрь. Поэтому белорусы пытаются увеличить свои шансы на получение шенгена, воспользовавшись услугами фирм-посредников.

Сайт visaby.com обещает оформить итальянскую визу на сентябрь за Br 200 (дополнительно также оплачивается консульский сбор и сбор визового центра). Если же хочется ускорить процесс и получить заповедную визу еще летом, придется заплатить гораздо больше – € 200.

При этом отмечается, что визы посольство Италии выдает достаточно стабильно, количество отказов невелико.

Греция

Визовый центр в Минске предупреждает, что подача документов на греческую визу через посредников не имеет смысла, поскольку только консульство несет ответственность за принятие решения. Здесь же белорусов информируют, что оплачиваются только визовый и сервисный сборы в размере € 35 и € 30 соответственно.

Заявки на визу принимаются только от тех, кто записался онлайн. Подать документы можно в рабочие дни с 9: 00 до 16:00.

Вместе с тем журналистам не удалось записаться на сайте, поскольку на электронную почту не пришло подтверждение регистрации. После этого они позвонили по контактному номеру, где в автоматическом режиме предлагаются варианты решения проблемы. Но зарегистрироваться все равно не удалось. В итоге им предложили написать на электронную почту mailto:info.bygr@gvc24assist.eu.

Также следует помнить, что посольство Греции в Беларуси отсутствует, поэтому визовые центры работают через генеральное консульство Греции в Москве. При этом отмечается, что чаще всего греки выдают однократные визы, под конкретные дни отдыха. Также велика вероятность получить отказ.

Словакия

С 18 мая 2022 года визовые центры Словакии в Минске и Гомеле возобновили прием документов на получение шенгенских виз. Сообщается, что подача документов на визу осуществляется только после предварительной записи на сайте визового центра. Там же есть полный список необходимых документов, а также алгоритм их подачи на шенген.

После онлайн-регистрации можно посетить визовые центры в Минске и Гомеле – в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

На официальном сайте визового партнера конечная цена услуги не указана, поэтому ее следует уточнять у операторов.

Можно воспользоваться услугами фирм-посредников. Для примера, visavisa.by обещает оформить шенгенскую визу категории С за Br 200. Отмечается, что ждать придется не менее 10 дней.

Венгрия

Визовых центров Венгрии есть много в большем количестве городов Беларуси: Барановичи, Брест, Гомель, Гродно, Лида, Минск, Могилев и Пинск. Рабочий график зависит от города, стоит проверить его на сайте. На том же сайте указано, что подача документов на визу осуществляется без предварительной записи в рабочие часы визовых центров. На официальном сайте визовый центр не указывает цены услуги, вероятно, это те же € 35 консульского сбора и сервисный сбор.

Зато услуги посредников в получении визы имеют конкретную цену. Сайт visaby.com обещает оформить венгерский шенген за € 250.

Нужно учесть, что посольство Венгрии в Минске тоже выдает визы довольно непредсказуемо, также наблюдается немалое количество отказов.

Испания

Для жителей Беларуси существует альтернативный вариант получения туристического шенгена. Поскольку в апреле этого года визовый центр Испании в Минске прекратил свою деятельность, наши соотечественники начали подавать документы на визу в Москве.

В этом деле белорусам помогают фирмы посредники. Сайт visaby.com обещает помочь с получением испанского туристического шенгена за Br 450. В стоимость услуги входит проезд автобусом туда и обратно, сопровождение в визовый центр, подготовка документов и доставка паспортов обратно в Минск.

Однако здесь есть один нюанс, о котором белорусам следует помнить: после подачи документов в России вас могут не впустить обратно в Беларусь без паспортов, что уже и произошло с группой таких «туристов». Поэтому услуга недоступна – до тех пор пока не удастся найти компромисс в этом вопросе с Россией.

Есть и удачные результаты. Белорусы, которые уже успели воспользоваться такой услугой, делятся впечатлениями:

«Это самая дорогая виза за 8 лет. Даже когда был ажиотаж за покупками в Польше, сама подавалась и платила всего 60 евро. А тут за итальянскую визу пришлось заплатить 275 евро со взрослого человека и 240 – с младенца. В итоге визы дали на месяц. Я в шоке, просто выброшены 790 евро».

«Знакомый сделал Италию на год. 200 евро всего».

«Подача была в минувшую пятницу в Москве. Открыли на два года. Ребенку (после одноразовой) дали на 90 дней».

Визовые центры других европейских стран также продолжают работать в Беларуси, но не выдают шенген категории С.

Для примера, в польском центре принимают документы на трудовые, гуманитарные и учебные национальные визы. Латышский центр делает шенген, но он не распространяется на туристические цели. Литовский визовый центр приостановил прием заявлений на выдачу всех видов виз по крайней мере до 29 июня 2022 года, а Чехия вообще до конца 2023 года перестала выдавать визы белорусам. Исключение-разрешения на въезд «с гуманитарными целями» и «в соответствии с интересами Чехии».

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