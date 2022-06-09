У Беларуси тает самая ликвидная часть ЗВР 1 9.06.2022, 15:22

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За май страна потеряла 352 млн долларов.

За май Беларусь потеряла 352 млн долларов ЗВР. Это 4,5% от всего имевшегося запаса. Причем, из всех компонентов ЗВР тратится самая ценная часть.

Особенно тревожной становится картина, когда мы проследим, какие именно составляющие корзины золотовалютных резервов страны просели, пишут аналитики «Кошта урада».

Золота, находящегося в закромах родины на конец мая, осталось столько, сколько было в апреле. Но его цена снизилась на 120 млн долларов — это результаты колебаний курса драгоценного металла на мировом рынке.

Также в структуре золотовалютных резервов присутствует SDR — валюта МВФ. Напомним, что в сентябре прошлого года Беларусь получила «ковидную» помощь от МВФ, благодаря чему ЗВР выросли более чем на миллиард. Однако воспользоваться этими активами Беларуси не получилось – в итоге сбережения в SDR так и лежат мертвым грузом. Ведь тратить могут их только страны, нормально включенные в мировую экономику.

Что касается денежной составляющей ЗВР, то в мае она снизилась на 232 млн долларов. Это значит, что самая ликвидная, валютная часть ЗВР, сократилась до 2,85 млрд.

При этом, по словам Нацбанка, плановое погашение долгов в иностранной валюте составило 135 млн. Остальные потери – это «переоценка иностранной валюты», если верить официальному сообщению.

«Примечательно, что в мае Нацбанк еще и выкупал валюту на бирже на фоне высокого чистого предложения со стороны нерезидентов», - отмечает «Кошт урада».

А перед этим, в апреле ЗВР страны выросли с 7,6 млрд до 7,8 — это был первый и единственный рост с января. Произошел он по причинам, которые можно назвать конъюнктурными: бизнес продавал валюту, потому что нужно было платить налоги в апреле, а население — чтобы поддержать привычное потребление, которое дорожало из-за возросшей инфляции.

Сейчас ситуация меняется — население в мае заметно сократило чистую продажу валюты. Если вдруг усилится спрос на валюту населения и юрлиц, а также подойдет срок уплаты по новым долгам, которых осталось немало, то рассчитывать придется всего лишь на 2,8 млрд и дешевеющее золото.

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