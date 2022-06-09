Не хотят ли эти гуманисты и реалисты отдать Путину юго-восток Франции или Германии? 10 Игорь Эйдман

9.06.2022, 15:28

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Игорь Эйдман

Ответ «гуманистам» и «реалистам».

Многие представители западных политических и экспертных элит фактически уговаривают украинцев принять диктат Путина. Делается это под благовидными предлогами – "во имя мира и гуманизма". Мол, даже плохой мир лучше любой войны, даже с террористами надо договариваться, ведь необходимо спасти жизни мирных жителей даже ценой уступок агрессору. В общем – отдайте Путину то, что он требует, и спите спокойно.

А не хотят ли эти гуманисты и реалисты отдать Путину не юго-восток Украины, а юго-восток Франции или Германии; впустить орды бучанских насильников на расслабленный Лазурный берег или в деловую и богатую Баварию? Нет, кажется, не торопятся. А почему то же самое должна делать Украина?

Особенно много таких миролюбцев во Франции. Что же, такая традиция там имеет глубокие корни. Премьер-министр маршал Петен, исходя из соображений гуманности, желая сохранить города, памятники и жизни людей, в условиях наступления нацистов принял их требования и фактически сдал половину Франции немцам, а потом они и вторую половину оккупировали. А генерал де Голль, который призывал к продолжению войны с нацистами любой ценой, был объявлен тогда французским правительством изменником.

Однако потом история все расставила на свои места. После войны Петен был приговорен за измену Франции к смертной казни, которую де Голль, признанный к тому времени национальным героем, из сострадания к его старости заменил пожизненным заключением.

Западным лицемерам не удастся столкнуть украинцев с героического пути де Голля на скользкую дорожку уступок и компромиссов имени дедушки Петена.

Игорь Эйдман, "Фейсбук"

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