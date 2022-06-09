Белорусы сталкиваются с проблемами на грузинско-российской границе 2 9.06.2022, 15:52

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У них требуют подтвердить цель въезда в Россию.

Белорусские транзитные туристы сталкиваются с проблемами на российско-грузинской границе. При возвращении на территорию России с них требуют документы, подтверждающие цель поездки в эту страну, сообщает Республиканский союз туристических организаций.

Несмотря на то, что ковидные ограничения для белорусов в России были сняты еще 18 марта, от них требуют документы, подтверждающие цель поездки туда, на границах с третьими странами. В частности, проблемы возникают у туристов, которые возвращаются на автобусе из Грузии.

— Пограничные власти РФ при возвращении белорусских туристов и въезде на территорию России предъявляют требование о наличии подтверждения оплаченных услуг по оздоровлению (лечению) на территории Российской Федерации, — сообщили в РСТО.

При этом российские пограничники ссылаются на соответствующее распоряжение правительства России, изданное еще в марте 2020 года.

Организация уже обратилась в Минспорта с просьбой провести консультации с российской стороной и обеспечить беспрепятственный проезд белорусских транзитных туристов через территорию России.

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