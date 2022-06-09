Умер поэт и переводчик Серж Минскевич 3 9.06.2022, 16:04

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Серж Минскевич

Ему было 53 года.

Поэт и переводчик Серж Минскевич умер вчера, 8 июня. Ему было всего 53 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ликвидированный властями Союз белорусских писателей.

Серж Минскевич родился в Минске в 1969 году. Окончил филологический факультет БГУ, защитил кандидатскую диссертацию по филологии. Работал в Институте литературы НАН Беларуси.

Был одним из организаторов литературного-художественного движения «Бум-Бам-Лит». Занимался рок-музыкой, писал электронную музыку и песни.

Минскевич переводил с польского и английского. Среди прочего он перевел на белорусский язык поэму Адама Мицкевича «Дзяды».

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