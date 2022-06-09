Появились новые данные о состоянии здоровья Путина 17 9.06.2022, 16:12

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Прямую линию с правителем РФ перенесли.

Накануне стало известно, что прямую линию с президентом РФ Путиным перенесли на неопределенный срок. Найдено объяснение такому шагу. Как пишет телеграмм-канал GeneralSVR, отмена пресс-конференции связана с нестабильным состоянием здоровья Владимира Путина.

Появилась информация, что лечащие врачи рекомендовали главе страны-агрессора отказаться от длительных публичных выступлений в ближайшее время.

Как утверждает канал GeneralSVR, после недавнего совещания с представителями военного блока Путину стало плохо при попытке встать из-за стола. Он якобы почувствовал резкое недомогание, слабость и головокружение. Ему потребовалась срочная медицинская помощь.

Возможно, провести Прямую линию Путин решится лишь в августе.

"Немощь президента России в последнее время удается скрывать все сложнее", - отмечает GeneralSVR.

Ранее бывший глава Ми-6 (секретной разведывательной службы Великобритании) Ричард Дирлав заявлял, что в скором времени президент РФ Путин "сляжет" в санаторий и сделает это не совсем по своей воле. После этого диктатор потеряет власть, а в 2023 году его уже не будет в живых.

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