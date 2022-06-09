Что сейчас происходит в магазинах Jysk? 1 9.06.2022, 16:22

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Объявлена финальная распродажа.

Мебельный ретейлер Jysk объявил, что приостанавливает работу в Беларуси, ровно два месяца назад, 8 апреля. Почти сразу же в магазинах выстроились очереди, покупатели продолжили штурм и на следующие дни. Но вскоре после закрытия в магазине в Сухарево стали выкладывать товары. Оказалось, будет распродажа, Onlíner посмотрел, что там происходит в первый день.

Объявление о финальной распродаже перед закрытием магазинов висит на сайте белорусского Jysk. Ретейлер обещает скидки до 90%.

Стартовала распродажа сегодня и продлится до 19 июня. Распродавать остатки будут в двух минских магазинах сети: на Горецкого, 2, и на Каменногорской, 3.

— Да, уже работаем, — сообщают по телефонам, указанным на сайте. — Но лучше приходить пораньше, так как товаров осталось немного.

Отделы в магазине в Сухарево и правда выглядят опустевшими, однако кое-что еще можно найти. Как всегда, на месте покупатели, блуждающие между диванами, столами и матрасами с желтыми ценниками.

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