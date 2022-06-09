Российский корабль идет ко дну 2 Виктор Андрусив, Главред

9.06.2022, 16:32

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Почему Путина начали бросать свои.

Советник Путина Юмашев подал в отставку. Тот самый, который был зятем Ельцина и стал тем, кто избрал ему в преемники кровавого диктатора.

Ставка была на то, что Путин сможет сохранить все накопления клана Ельцина, даст возможность им зарабатывать и дальше и просто не будет трогать.

А что же сейчас? С – санкции.

Решение Юмашева об отставке является попыткой избежать санкций и сохранить активы. Да и, похоже, купленный им незадолго до войны дом на Карибах имеет более живописные пейзажи, чем российская реальность.

К тому же, Юмашев, как и все люди из клана Ельцина, очень любит жить на Западе.

Поэтому отставка – это лишь попытка спасти свою комфортную жизнь не в России.

Юмашев никак не влиял на политику в России. Он просто имел какие-то гарантии от Путина и зарабатывал деньги.

Впрочем, добавив отставку Юмашева к предыдущей отставке Чубайса, имеем очень громкий звоночек. Ведь именно они были первыми, кто присоединился к команде Путина, предварительно приведя его в администрацию президента РФ. И они же первыми покинули корабль – после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Тем самым и Юмашев, и Чубайс показали, что не верят в успех Путина в войне в Украине.

Виктор Андрусив, Главред

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