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В Минске задержали директора медицинского центра

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  • 9.06.2022, 16:35
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В Минске задержали директора медицинского центра

Речь идет о 54-летнем директоре ООО «Биомедтехнологии».

ГУБОПиК задержал 54-летнего директора ООО «Биомедтехнологии». Об этом сообщают провластные телеграм-каналы, пишет zerkalo.io.

По какой статье его задержали — неизвестно, но в сообщении силовиков сказано, что «он заехал в ИВС по уголовному делу за сотрудничество с байпол».

ООО «Биомедтехнологии» — небольшой медицинский центр в Минске. Указано, что компания проводит консультации и лечение пациентов по вопросам бесплодия, нарушения менструального цикла, воспалительных заболеваний и других, а также диагностические обследования — от ультразвука до лабораторных исследований для выявления гормональных нарушений, вирусных и инфекционных заболеваний и других патологий.

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