Где в Беларуси действуют запреты и ограничения на посещение лесов?4
- 9.06.2022, 16:44
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В списке уже более 80 районов.
По состоянию на 9 июня запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 86 районах Беларуси. Об этом свидетельствуют данные, приведенные на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства, сообщают «Минск-Новости».
Ограничения затронули всю Гродненскую и Могилевскую области, а в Витебской можно свободно посещать леса везде. В Минской области ограничения введены почти во всех районах, кроме Логойского и Мядельского.
В Брестской области посещение лесов ограничено в 12 районах: Барановичском, Ганцевичском, Дрогичинском, Жабинковском, Ивановском, Ивацевичском, Кобринском, Ляховичском, Малоритском, Пинском, Пружанском и Столинском.
На Гомельщине ограничения коснулись семи районов: Житковичского, Жлобинского, Лельчицкого, Октябрьского, Рогачевского, Светлогорского и Хойникского. Вместе с тем запрещено посещать леса в 9 районах: в Брагинском, Гомельском, Ельском, Калинковичском, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Петриковском и Речицком.
Напомним, запреты и ограничения на посещение лесов вводятся при высоком классе пожароопасности в этой местности. Основной причиной возгораний в таких случаях является человеческий фактор.