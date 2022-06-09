Ученые выяснили, почему люди часто забывают о своих планах 9.06.2022, 16:50

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Иногда мы пытаемся изо всех вспомнить то, о чем только что хотели рассказать или сделать, но это все равно не помогает.

Каждый человек не раз сердился на себя за то, что забыл выполнить что-то важное или вспомнил о деле не вовремя. Но как отмечают эксперты, вашей вины тут нет.

Большинство из нас сталкивались с неловкостью, забыв выполнить обещанное кому-то дело. Иногда мы пытаемся изо всех вспомнить то, о чем только что хотели рассказать или сделать, но это все равно не помогает, пишет The Conversation.

Новое исследование ученых смогло найти этому объяснение. Независимо от того, как сильно вы стараетесь запомнить свои планы, всегда присутствует элемент удачи.

Давайте представим себе картинку. Утром вы решаете, что вечером нужно будет позвонить своему старому другу. За это время вы также планируете купить продукты на ужин, забрать детей из кружка после школы и еще многое другое. Но как отмечают ученые, мы не можем сохранять все эти намерения активными в нашей рабочей памяти весь день.

Рабочая память — это часть кратковременной памяти, которая позволяет нашему мозгу удерживать информацию в течение короткого периода времени, занимаясь чем-то другим. Рабочая память ограничена как по своей емкости, так и по продолжительности времени, в течение которого мы можем хранить информацию. Вот почему людям нужна долговременная память, чтобы хранить свои намерения. Долговременная память — это хранилище информации, которую хранит мозг вне сознания.

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