Красивый падающий катер на Минском море за секунду потерял больше $10 тысяч 13 9.06.2022, 17:06

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иллюстрационное фото

Любопытна невозмутимая реакция водителя автокрана.

Вчера возле Центра парусного спорта проводились манипуляции с круизным катером, принадлежащим пожелавшему остаться неизвестным белорусу. Автокран поднял катер на стропах, но судно не удержалось и слетело с них, упав на землю. Взволновались все, но особенно страховая компания.

В результате падения пострадала обшивка корпуса и правый двигатель необратимо испорчен. Его замена обойдется в сумму от 5 до 11 тыс. долларов.

Очевидцы рассказали, что катер был застрахован. Любопытна невозмутимая реакция водителя автокрана. В комментарии Onlíner он сказал:

— Упала и упала, ничего страшного не случилось. Так регулярно происходит, когда *** люди неправильно крепят. А кран тут ни при чем.

Катер производства итальянской верфи Invictus. Модель похожа на GT320 — каютный круизный катер длиной 9,97 м с одной пассажирской каютой и местами для десяти пассажиров. Корпус из стеклопластика. Новая модель стоит от 240 тыс. евро. Та, что на Минском море, была куплена дешевле.

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