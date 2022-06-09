Что почем на рынках в регионах?2
- 9.06.2022, 17:22
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Актуальные цены на овощи и фрукты.
Intex-press.by побывал 9 июня на рынке «Универсальный» в городе Барановичи и посмотрел, как изменились цены на овощи и фрукты.
Мониторинг цен журналисты проводили неделю назад – 2 июня. За это время стоимость некоторых товаров осталась прежней, что-то выросло в цене, а что-то, наоборот, подешевело.
Что подешевело
Больше всего за неделю «сбросил» виноград – сразу минус 2 рубля. Неделю назад цена за килограмм просили 20 рублей, сегодня он стоит 18 рублей. Немного «подгулявший» отдают за 10 рублей.
На 2 рубля подешевели персики и нектарины.
Снизилась немного цена на клубнику: за килограмм вместо 15 рублей (цена на 2 июня) сегодня просили 14 рублей.
Минус 1 рубль за неделю у томатов. На 50 копеек подешевели огурцы. Столько же потеряли мандарины.
По словам продавцов, поднялась закупочная цена на молодой картофель, но 9 июня цена еще оставалась, что и неделю назад, – 4,5 рубля.
Что подорожало
На 50 копеек подорожали лимоны и арбузы.
Что нового
На барановичском рынке появилась черешня (сказали, что из Молдовы) по цене 20 рублей за килограмм. Предлагают также морковь нового урожая из Украины по 4,5 рубля за кило.
А вот испанских слив, которыми торговали на прошлой неделе по 30 рублей за килограмм, уже не было.