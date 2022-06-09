Какие товары могут оказаться в дефиците или существенно подорожать в Беларуси? 1 9.06.2022, 17:50

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Импортеры рассказывают о ситуации.

«Наша Ніва» поинтересовалась у импортеров, что будет с ассортиментом и ценами и какие проблемы уже наблюдаются.

Транспортные расходы выросли вдвое

Представитель крупной компании, занимающейся импортом предметов личной гигиены и бытовой химии, отмечает, что несмотря на стабилизацию на валютном рынке, ожидать снижения цен не стоит. Поскольку это был далеко не единственный фактор, влияющий на стоимость товара.

«Сейчас бизнес сталкивается с рядом проблем, которые вызваны скорее именно санкциями, а не курсовыми колебаниями. Кто-то принципиально не хочет продавать продукцию в нашу страну, но большинство просто боится того, что из-за работы с российскими или белорусскими компаниями сам попадет под санкции либо понесет репутационные потери», — уверен специалист.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что с прилавков исчезли не только товары, произведенные в Европе, но и российского производства. Объясняется это просто: надпись Made in Russia еще не означает, что этот продукт на 100% российский.

«Часть ингредиентов импортировалась из других стран. Например, если взять аэрозольные антиперспиранты, то выяснится, что российский там только алюминиевый флакон, а содержимое импортное».

Другой существенной причиной, влияющей на цену, является дорогая доставка.

«Из-за санкций в транспортной сфере очень сильно выросли транспортные расходы. Раньше доставка 20-футового контейнера из Клайпеды в Минск обходилась в 1000 евро, а сейчас — в 2500», — говорит собеседник.

Влияет и тот фактор, что многие фирмы не готовы продавать свою продукцию напрямую в Беларусь.

«Те же поляки, на самом деле, хотят с нами работать, но боятся это делать напрямую. Для этого поставщикам приходится открывать фирмы — прокладки в ЕС, чтобы продукция якобы уходила на местный рынок».

Такой способ работы помогает обходить ограничения, но содержание фирм-прокладок и складов требует лишних затрат, которых до войны не было. Естественно, это заметно влияет на конечную цену товара в Беларуси.

По словам собеседника, на текущий момент наиболее остро ощущаются проблемы с предметами личной женской и детской гигиены, а также со стиральными порошками, жидкостями и средствами для посудомоечных машин популярных зарубежных марок. Говорить о полном исчезновении каких-то позиций не приходится, но бывают временные перебои с поставками.

Большинство компаний возобновило работу с белорусскими клиентами

Другой импортер, с которым удалось пообщаться, поставляет в Беларусь отделочные материалы из разных стран Западной Европы. По его словам, цены на продукцию по сравнению с февралем выросли на 25-30%.

«На начальном этапе мы столкнулись с тем, что многие производители не знали, что делать, и просто отказывались отпускать товар на Беларусь. Но потом большинство продолжило работать с нами, как и раньше», — делится бизнесмен.

Его транспортные расходы существенно увеличились за последние месяцы. До кризиса с мигрантами и закрытия ПП «Брузги» фура доставляла товар со склада неподалеку от границы с Беларусью до Гродно всего за 400 евро. С обострением ситуации на границе и появлением многокилометровых очередей доставка подорожала до 1100 евро. А теперь за то же самое нужно платить 2000.

«Кроме того, немного выросли закупочные цены в самой Европе, так как там сильно поднялась стоимость энергоносителей и топлива. Этот фактор, плюс очень дорогая доставка, привели к значительному подорожанию продукта в Беларуси. Такой расклад негативно сказывается на продажах, ведь покупательная способность в стране падает. По этой причине уже пришлось слегка сузить ассортимент за счет наиболее дорогих позиций, которые после всех подорожаний стали просто неподъемными для большинства покупателей», — резюмирует бизнесмен.

«Покупают за дорого, потому что некуда деваться»

Высокопоставленный сотрудник одной из крупных фирм-импортеров новых автозапчастей рассказал, что поставки товара через более чем три месяца от начала войны так и не возобновлены.

«В Беларуси уже ощутим дефицит запчастей и моторных масел. Можно говорить, что на текущий момент в Беларуси почти закончились фильтры Knecht. Свежих поставок за эти три месяца практически не было. Цены на то, что есть на складах, гораздо выше, чем были до войны, снижать их поставщики не собираются, поскольку неизвестно,что будет со свежими поставками, да и покупатели все равно берут запчасти по высоким ценам, поскольку деваться некуда», — признается специалист.

Особенно остро стоит вопрос с моторными маслами.

«Они практически не поставляются, нет масел Lotos, периодически пропадает Total, есть проблемы даже с «Лукойлом». Россияне отказываются его нам отгружать, поскольку им в первую очередь необходимо обеспечить свой рынок. Из-за санкций, есть перебои в работе на российских заводах, которые выпускали оливки импортных брендов. Выбор запчастей также заметно сократился, по некоторым позициям вместо 5-6 вариантов от разных производителей может быть доступен только один».

«Открывать в ЕС фирму, чтобы обходить ограничения, я не готов»

Второй собеседник из автомобильной сферы импортирует материалы для кузовного ремонта. По его словам, некоторые производители в ЕС отказались от сотрудничества с Беларусью.

«По некоторым брендам есть серьезные проблемы, производитель не хочет с нами работать, так как боится попасть под санкции. Поэтому пока прекращены поставки товаров литовской фирмы Soll. Есть перебои с поставками красок из Германии. Открывать в ЕС фирму, чтобы обходить эти ограничения, я пока не готов. Объемы не такие уж большие, да и непонятно, сколько эта ситуация продолжится. В любом случае, открыть фирму в ЕС это тоже дополнительные расходы», — отмечает предприниматель.

Себестоимость доступных для импорта товаров для Беларуси выросла на 20-25%.

«В первую очередь, очень сильно подорожала доставка. Ранее из Варшавы до Минска перевозчик за брал 600-700 евро. Сейчас из Варшавы к ТЛЦ везут за 1000-1100, к этому нужно добавить доставку до Минска. В результате транспортные расходы увеличились вдвое. На небольшом количестве товара это существенные суммы», — резюмировал предприниматель.

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