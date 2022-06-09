В «ДНР» вынесли смертный приговор иностранцам, воевавшим за Украину 5 9.06.2022, 18:01

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У них есть месяц на обжалование решения боевиков.

Так называемый суд "ДНР" приговорил двух британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на "Интерфакс".

Иностранцев признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".

В "суде" заявили, что якобы все иностранцы признали себя виновными по всем пунктам обвинения. У осужденных будет месяц на апелляцию.

Как отмечает "Интерфакс", Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

"Медиазона" писала, что Аслин с 2018 года служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. В Украине у него девушка, с которой он планировал пожениться этой весной. Его друг Пиннер служил в этой же бригаде тоже с 2018-го.

Саадун жил в Украине с 2019 года и в 2021 году заключил трехлетний контракт с ВСУ. По рекомендации Аслина он тоже попал в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты.

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