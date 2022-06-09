ВСУ показали уничтожение базы «вагнеровцев» в Луганской области 1 9.06.2022, 18:06

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Видеофакт.

Украинские военные уничтожили базу российских наемников ЧВК «Вагнер» в Кадиевке Луганской области.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Facebook.

Отмечается, что база находилась на территории местного стадиона. После атаки украинских войск от нее практически ничего не осталось.

На видео виден густой черный дым и сгоревшая база. Позже в СМИ начали появляться сообщения о том, что в результате атаки выжил только один оккупант.

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