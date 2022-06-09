В выходные в Беларуси будет тепло 9.06.2022, 18:18

Синоптики о погоде на 10-15 июня.

В выходные будет тепло, а с начала следующей недели похолодает. Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Благодаря поступлению в Беларусь очень теплой воздушной массы с южных широт в республике установилась очень теплая погода с температурным фоном в основном на 3-6 градусов выше климатической нормы. При повышенном фоне атмосферного давления на большей части территории страны осадки не наблюдаются, лишь по северо-западу, где расположился атмосферный фронт, отмечаются кратковременные грозовые дожди. В ближайшие сутки, в пятницу 10 июня, существенных изменения в погодных условиях не произойдет: на большей части территории страны существенных осадков не ожидается, лишь в северных и западных регионах страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, а температурный фон будет по-прежнему повышенным: ночью плюс 13-19 градусов, а днем 25-32 градуса тепла. В связи с высокими температурами воздуха на 9-10 июня объявлен желтый уровень опасности. В выходные сохранится теплая, а по юго-востоку страны жаркая погода. Однако характер погоды будет неустойчивым: при развитии конвективной облачности по республике ожидаются кратковременные грозовые дожди. По предварительному прогнозу, характер погоды изменится со вторника 14 июня. В Беларусь начнет поступать более прохладная воздушная масса со Скандинавии и температурный фон понизится", - рассказали синоптики.

В связи с жаркой погодой Белгидромет напомнил об основных правилах поведения в жару: "Старайтесь выбирать для прогулок утреннее или вечернее время. Если все-таки нужно выйти на улицу в период максимального прогрева воздуха надевайте головной убор и захватите с собой бутылочку с водой. Особенно осторожно следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не забывайте взять с собой необходимые лекарства. Отправляясь на водоемы, учитывайте, что температура воды достигла комфортных значений еще далеко не везде и в реках на сегодняшний день она составляет плюс 16-22 градуса, а в водоемах плюс 18-21 градус".

В пятницу, 10 июня, будет преимущественно без осадков, лишь днем по северным и западным районам страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 13-19 градусов, а днем 26-32 градуса тепла.

В субботу, 11 июня, ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах будут грозы. Ночью воздух прогреется до плюс 12-18 градусов. Днем столбик термометра достигнет плюс 22-28 градусов, а по юго-востоку плюс 29-32 градусов.

В воскресенье, 12 июня, местами по стране ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит плюс 11-18 градусов, а днем плюс 22-28 градусов.

В понедельник, 13 июня, будет преимущественно без осадков, лишь днем по западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Температура воздуха ночью составит плюс 9-15 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 21-28 градусов. Установится прохладная погода.

Во вторник, 14 июня, на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах будут грозы и сильные дожди. Ночью температура воздуха будет колебаться от плюс 9 до плюс 16 градусов, а днем от плюс 16 до плюс 23 градусов.

В среду, 15 июня, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью будет плюс 7-13 градусов, а днем 16-23 градуса тепла.

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