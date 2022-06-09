Джонсон: Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется 2 9.06.2022, 18:23

4,896

Борис Джонсон

Путин совершил колоссальную стратегическую ошибку.

Несмотря на глобальные последствия продолжающейся войны, "бросить Украину было бы морально отвратительно", заявил сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его выступление в Блэкпуле (Великобритания) транслировал Youtube-канал издания The Guardian.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется в условиях ее войны с Россией. Покинуть ее было бы морально отвратительно", – заявил он.

Речь Джонсона была посвящена экономическому кризису и росту стоимости жизни в Великобритании. По мнению премьера, нестабильность, вызванную вторжением России в Украину, нельзя быстро исправить, но экономические последствия войны со временем уменьшатся.

"Путин совершил колоссальную стратегическую ошибку, он в корне неправильно понял психологию своих противников и то, что на самом деле представляет собой Украина", – отметил он.

Джонсон считает, что президенту РФ Владимиру Путину никогда не удастся подчинить Украину, и чем раньше он это поймет, тем лучше. Нельзя также допустить, чтобы оккупантам удалось поглотить часть страны и объявить о прекращении огня, считает Джонсон.

"Он сможет продолжать крутить нож в ране, и крокодил просто вернется за добавкой", – Джонсон продолжил сравнивать президента России с аллигатором, с которым "невозможно договориться, когда он жует твою ногу".

Подводя итог, британский премьер заявил, что сейчас не время прекращать поддержку Украины, и хотя цены на газ, нефть, зерно и удобрения выросли, Запад не может заставить Киев принять мирные условия, продиктованные Путиным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».