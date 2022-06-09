Зеленский ввел санкции против Путина

Зеленский ввел санкции против Путина11
- 9.06.2022, 18:43
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Под санкции попали еще ряд высокопоставленных чиновников РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против российского президента Владимира Путина, развязавшего войну в Украине. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины.
Санкции против Путина вводятся бессрочно. Они предполагают:
блокирование активов и имущества;
предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
запрет на вхождение в территориальные воды и воздушное пространства;
запрет на сделки по ценным бумагам;
отказ в предоставлении виз;
лишение государственных наград Украины и так далее.
Также под санкции попали пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава правительства РФ Михаил Мишустин и ряд его заместителей, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие высшие чиновники России.
Всего в списке 35 российских чиновников.