Зеленский ввел санкции против Путина 11 9.06.2022, 18:43

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Владимир Зеленский

фото: president.gov.ua

Под санкции попали еще ряд высокопоставленных чиновников РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против российского президента Владимира Путина, развязавшего войну в Украине. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

Санкции против Путина вводятся бессрочно. Они предполагают:

блокирование активов и имущества;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

запрет на вхождение в территориальные воды и воздушное пространства;

запрет на сделки по ценным бумагам;

отказ в предоставлении виз;

лишение государственных наград Украины и так далее.

Также под санкции попали пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава правительства РФ Михаил Мишустин и ряд его заместителей, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие высшие чиновники России.

Всего в списке 35 российских чиновников.

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