Беларусь теряет бизнес 9 9.06.2022, 18:53

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Счет «умерших» компаний идет на тысячи.

Непростая ситуация в экономике Беларуси, война в Украине, введенные против Минска санкции плохо сказываются на деятельности белорусских компаний — некоторые из них просто прекращают деятельность. С начала года страна потеряла около 7,5 тысячи компаний малого и среднего бизнеса, а также ИП. Бывший индивидуальный предприниматель и работник закрывшейся компании рассказали zerkalo.io, как они остались без работы, а один из них даже вынужден был покинуть страну.

Экс-работник закрытой компании: «Нам было понятно, что спасти компанию невозможно»

Егор (имя изменено. — Прим. ред.) работал в компании, которая занималась оптовой торговлей канцелярских товаров, завозили их в основном из Германии и Украины, были небольшие поставки из России и Литвы. Фирма работала с 2009 года с небольшим штатом — до 30 человек, под товары арендовали склад, было два своих автомобиля.

— Первые тревожные звоночки появились около двух лет назад, когда началась пандемия коронавируса, она ослабила финансовую устойчивость компании. Но мы справлялись: экономили где-то, работали по сокращенному графику, — вспоминает Егор.

По словам мужчины, до августа 2020 года в фирме было все «более-менее нормально», но потом ситуация изменилась — стал хуже продаваться импорт, доходность от него понизилась. Отчасти на это повлиял приход на белорусский рынок компаний из России, которые завозили канцелярку.

— А в 2021 году стало еще хуже. Мы поняли это по «школьной закладке» — канцелярских товарах, которые готовятся для школьного сезона. Их мы реализовывали, в основном, через гипермаркеты. Примерно 30% «гиперы» не продавали и возвращали нам обратно где-то в октябре. В прошлом году возврат был 70%! Падение продаж в два раза, такого не было никогда. Это покупательская способность так упала, родители детей просто не могли себе позволить купить те товары, которые они обычно приобретали к учебному году.

Бывший сотрудник фирмы отметил, что продажа канцелярии к школе была очень важна для них — за полученную прибыль они могли жить некоторое время. Чтобы оправиться от такого финансового удара, руководству фирмы пришлось сократить несколько человек. В конце 2021-го и начале этого года «еще как-то работала», кредиторы понимали ситуацию — давали отсрочку по платежам. Но тут началась война в Украине, которая «поставила жирную точку» на деятельности предприятия.

— Из Украины товары приходить перестали. Можно было брать товар в Германии, доставить его как-то получилось бы, но проблемы возникли с закупкой на бирже валюты для расчетов, непонятные вещи творились с курсом. Также с нами перестали рассчитываться продавцы, которые брали у нас товар.

Мужчина предполагает, что если не 24 февраля, то, возможно, фирме удалось бы остаться на плаву.

— После этих событий директор собрал всех сотрудников и сообщил, что поданы документы на ликвидацию фирмы. Все были в шоке. Но нам было понятно, что спасти компанию невозможно. Мы все написали заявление на увольнение по собственному желанию, никто не качал права и не требовал каких-то денег. Потому что директор наш был очень хороший, без понтов, всегда нас уважал, с зарплатой не обманывал.

По сведениям Егора, сейчас только два или три его бывших коллеги нашли новое место работы, остальные находятся в поиске.

ИП, который свернул бизнес и уехал из страны: «Поручили наказать, приписать какую-нибудь статью»

Несколько последних лет Федор (имя изменено. — Прим. ред.) был ипэшником, занимался разработкой веб-приложений, создавал сайты, интернет-магазины, тестировал готовые продукты. Параллельно с ним работали еще не меньше десяти человек — дизайнеры, программисты, специалисты по SMM, маркетологи.

— В принципе работа устраивала, хотя были свои нюансы по оплате за заказ. Например, с белорусскими и российскими заказчиками работать было очень тяжело — они не очень охотно оплачивают твою работу. Это выглядит примерно так: дают тысячу долларов и просят целый дом построить. А вот с европейскими фирмами таких проблем не возникало, — рассказал о своей работе парень.

Тем не менее, деятельность у ипэшника шла в гору, заработки становились больше. Он даже снял небольшой офис в бизнес-центре, чтобы было где вести переговоры с заказчиками, встречаться со своими коллегами.

— Но в декабре прошлого года ситуация стала напряженнее. Я пришел в свою налоговую, а меня зовет начальник — она моя хорошая знакомая. Сообщает, что им поручили наказать меня, приписать какую-нибудь статью. Это за то, что после августа 2020 года я не боялся высказываться о ситуации в стране, оставлял комментарии в соцсетях.

Сотрудница налоговой намекнула, что работать Федору не дадут, лучше закрыть ИП и зарегистрироваться как самозанятый. Парень пошел на принцип и не стал этого делать. Но стал подумывать о том, чтобы уехать из Беларуси в Европу, для этого «на всякий случай» открыл себе и жене шенген.

— Два месяца меня никто не трогал. А тут шахнула война в Украине. Через пару дней нам с супругой приходят повестки в военкомат — мы оба военнообязанные: жена — медик, я офицер запаса.

Супруги заволновались, что их могут послать на войну, а воевать против Украины они не собирались. Поэтому они решили действовать по своему плану.

— В тот же день, как пришла повестка, я подал заявку на закрытие ИП, жену уволили в один день — объяснили ситуацию ее начальству. На следующий день мы уже ехали в Польшу.

Сейчас белорусы живут в польском городе, из-за незнания польского языка работать им пришлось не по специальности — мужчина пошел на завод, женщина трудится в магазине.

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