Невзоров: Подготовка полицейских РФ для их миссии в Украине – в умении быстро укладывать друг друга в черные мешки 6 9.06.2022, 19:40

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Александр Невзоров

Могилы будут украшены резиновыми дубинками.

Российская власть не любит опознавать своих покойников, заявил в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

"Посмотрите, как они боятся. То ли из Питера, то ли из Москвы Россия должна была отправить 150 полицейских в Украину. Понятно, что вернутся двое, а 148 могил будут украшены резиновыми дубинками связанными крест на крест. В лучшем случае", – сообщил Невзоров.

Он подчеркнул, что скорее всего Россия не станет забирать их тела.

"Как мы знаем, российская власть вообще не любит опознавать своих покойников. А тут она с полным правом может сказать: "Ребята, у вас забрало запотело. Откуда мы знаем, кто вы такие", – отметил публицист.

Бацман обратила внимание на тот факт, что в России погибших в Украине бойцов признают пропавшими без вести, чтобы не выплачивать денежное пособие их семьям.

"Вероятно, не случайно сейчас основная подготовка российских полицейских для их миссии в Украине заключается в умении быстро укладывать друг друга в черные пластиковые мешки. Это единственное умение, которое может им пригодиться. Мне совершенно не смешно, потому что мы имеем дело с абсолютно маразматической реальностью", – заметил Невзоров.

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