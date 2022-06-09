Зеленский примет участие в саммите НАТО в Мадриде 1 9.06.2022, 20:25

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Саммит пройдет 28-30 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите лидеров НАТО, который пройдет в Мадриде 28-30 июня 2022 года.

Об этом сообщает La Reppublica.

Как заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, мадридский саммит будет "действительно преобразующим".

По его словам, впервые на таком саммите выступят лидеры Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. Он добавил, что на встрече "так или иначе" будет присутствовать президент Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите НАТО союзники могут объявить Россию прямой угрозой своей безопасности.

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