В Светлогорске появился модульный морг

В Светлогорске появился модульный морг5
- 9.06.2022, 21:24
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Его монтаж занял день.
В Светлогорске появился новый морг. Он располается в модульном здании в больничном городке, пишет местное издание «Ранак». Монтаж здания занял день.
Последние пару лет, когда в мире бушевала пандемия коронавируса, возможностей старого морга стало «катастрофически не хватать». Отметим, что сейчас пандемия коронавируса пошла на спад.
Модульный морг закупила центральная районная больница. В нем будут производить вскрытия и исследования, а также временное хранение тел умерших.