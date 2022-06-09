В Светлогорске появился модульный морг 5 9.06.2022, 21:24

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Его монтаж занял день.

В Светлогорске появился новый морг. Он располается в модульном здании в больничном городке, пишет местное издание «Ранак». Монтаж здания занял день.

Последние пару лет, когда в мире бушевала пандемия коронавируса, возможностей старого морга стало «катастрофически не хватать». Отметим, что сейчас пандемия коронавируса пошла на спад.

Модульный морг закупила центральная районная больница. В нем будут производить вскрытия и исследования, а также временное хранение тел умерших.

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