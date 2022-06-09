Россия отвела войска от Мелитополя 7 9.06.2022, 21:34

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА.

Военное руководство РФ перебросило своих солдат из оккупированного Мелитопольского района на Херсонское направление. Туда зашли боевики так называемой «ДНР».

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Он добавил, что оккупанты совершили ротацию.

«В ряде громад (Запорожской области — ред.) в конце прошлой недели отвели те структуры оккупанта, которые обеспечивали контроль и терроризировали население. Их сняли с блокпостов и отправили по Херсонскому направлению. Сейчас в некоторых громадах, где произошел такой уход, зашли новые, то есть была осуществлена простая ротация», — объяснил Старух.

Он подчеркнул, что на место российских солдат были переброшены военные так называемой «ДНР» с целью продолжить осуществлять террор над местным населением.

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