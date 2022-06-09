закрыть
9 июня 2022, четверг, 22:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Латвия планирует экспроприировать собственность РФ и Беларуси

3
  • 9.06.2022, 21:57
  • 1,628
Латвия планирует экспроприировать собственность РФ и Беларуси

Разрабатывается соответствующий закон.

Министр юстиции Латвии Янис Борданс поручил разработать закон, который позволит отчуждать недвижимость, принадлежащую России и Беларуси. Культурные центры и санатории в Латвии, принадлежащие этим странам, могут перейти в собственность латвийского государства.

Минюст Латвии должен подготовить закон уже к 17 июня – годовщине ввода советских войск в 1940 году.

Среди объектов, которые могут стать латвийскими, – "Дом Москвы" в Риге, принадлежащий российской госструктуре санаторий "Янтарный берег" и санаторий "Белоруссия" в Юрмале. В этом сезоне из-за санкций все они стоят закрытыми. Борданс упомянул, что Латвия будет использовать их для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и для создания информационного центра.

"Обе страны несут прямую ответственность за совершение уголовных преступлений и геноцид, о чем также говорится в заявлениях Сейма и Евросовета, – написал Борданс в твиттере. – Для того чтобы законодатель четко выразил свою волю и разрешил юридические нюансы, необходим особый закон, убирающий любые препятствия и интерпретации в отношении отчуждения этих принадлежащих России и Беларуси объектов для нужд государства и общества".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину Олег Жданов
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию Леонид Невзлин
Россия приходит в движение
Россия приходит в движение Богдан Яременко
Последний выстрел в тундре
Последний выстрел в тундре Владимир Халип