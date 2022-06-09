Латвия планирует экспроприировать собственность РФ и Беларуси 3 9.06.2022, 21:57

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Разрабатывается соответствующий закон.

Министр юстиции Латвии Янис Борданс поручил разработать закон, который позволит отчуждать недвижимость, принадлежащую России и Беларуси. Культурные центры и санатории в Латвии, принадлежащие этим странам, могут перейти в собственность латвийского государства.

Минюст Латвии должен подготовить закон уже к 17 июня – годовщине ввода советских войск в 1940 году.

Среди объектов, которые могут стать латвийскими, – "Дом Москвы" в Риге, принадлежащий российской госструктуре санаторий "Янтарный берег" и санаторий "Белоруссия" в Юрмале. В этом сезоне из-за санкций все они стоят закрытыми. Борданс упомянул, что Латвия будет использовать их для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и для создания информационного центра.

"Обе страны несут прямую ответственность за совершение уголовных преступлений и геноцид, о чем также говорится в заявлениях Сейма и Евросовета, – написал Борданс в твиттере. – Для того чтобы законодатель четко выразил свою волю и разрешил юридические нюансы, необходим особый закон, убирающий любые препятствия и интерпретации в отношении отчуждения этих принадлежащих России и Беларуси объектов для нужд государства и общества".

Šodien pēc ES tieslietu ministru diskusijām par Krievijas paveiktajiem kara noziegumiem, cilvēktiesību pārkāpumiem un genocīdu esmu uzdevis TM ekspertiem līdz 17.jūnijam,proti, līdz Krievijas okupantu ienākšanas Rīgā gadadienai, izstrādāt speciālu likumu par īpašumu atsavināšanu. pic.twitter.com/nQR1cimgup — Jānis Bordāns (@Bordans) June 9, 2022

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