Полтава расторгла соглашение о дружбе с Барановичами 9.06.2022, 22:18

Аэродромом в белорусском городе пользуется российская авиация.

Украинский город Полтава расторг соглашение о дружбе с Барановичами.

Такое решение 9 июня принял исполком Полтавского городского совета. Подчёркивается, что аэродромом в белорусском городе пользуется российская авиация, которая наносит ракетные удары по Украине. Генштаб Украины сообщил, что минувшей ночью была атакована Житомирщина, в том числе и самолётом, вылетевшим из Барановичей.

В мае украинский город Николаев прекратил сотрудничество с Браславом и Могилёвом, в одностороннем порядке был расторгнут договор о побратимстве. 9 июня стало известно, что Киевский городской совет лишил Минск статуса "города-побратима" Киева.

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