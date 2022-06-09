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Полтава расторгла соглашение о дружбе с Барановичами

  • 9.06.2022, 22:18
Полтава расторгла соглашение о дружбе с Барановичами

Аэродромом в белорусском городе пользуется российская авиация.

Украинский город Полтава расторг соглашение о дружбе с Барановичами.

Такое решение 9 июня принял исполком Полтавского городского совета. Подчёркивается, что аэродромом в белорусском городе пользуется российская авиация, которая наносит ракетные удары по Украине. Генштаб Украины сообщил, что минувшей ночью была атакована Житомирщина, в том числе и самолётом, вылетевшим из Барановичей.

В мае украинский город Николаев прекратил сотрудничество с Браславом и Могилёвом, в одностороннем порядке был расторгнут договор о побратимстве. 9 июня стало известно, что Киевский городской совет лишил Минск статуса "города-побратима" Киева.

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