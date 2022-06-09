Полтава расторгла соглашение о дружбе с Барановичами
- 9.06.2022, 22:18
Аэродромом в белорусском городе пользуется российская авиация.
Украинский город Полтава расторг соглашение о дружбе с Барановичами.
Такое решение 9 июня принял исполком Полтавского городского совета. Подчёркивается, что аэродромом в белорусском городе пользуется российская авиация, которая наносит ракетные удары по Украине. Генштаб Украины сообщил, что минувшей ночью была атакована Житомирщина, в том числе и самолётом, вылетевшим из Барановичей.
В мае украинский город Николаев прекратил сотрудничество с Браславом и Могилёвом, в одностороннем порядке был расторгнут договор о побратимстве. 9 июня стало известно, что Киевский городской совет лишил Минск статуса "города-побратима" Киева.