Политзаключенный Никита Пристоленко вышел на свободу

Политзаключенный Никита Пристоленко вышел на свободу2
- 9.06.2022, 22:25
Он полностью отбыл срок.
25-летний Никита Пристоленко — житель Витебска, которого осудили на один год «химии» за сорванный государственный флаг, пишет «Вясна».
Никиту Пристоленко признали виновным по статье 370 Уголовного кодекса (надругательство над государственной символикой). С 10 сентября 2021 года он отбывал срок в Мозырском исправительном учреждении № 21.
9 июня политзаключенный полностью отбыл срок и вышел на свободу.