Политзаключенный Никита Пристоленко вышел на свободу 2 9.06.2022, 22:25

Никита Пристоленко

Он полностью отбыл срок.

25-летний Никита Пристоленко — житель Витебска, которого осудили на один год «химии» за сорванный государственный флаг, пишет «Вясна».

Никиту Пристоленко признали виновным по статье 370 Уголовного кодекса (надругательство над государственной символикой). С 10 сентября 2021 года он отбывал срок в Мозырском исправительном учреждении № 21.

9 июня политзаключенный полностью отбыл срок и вышел на свободу.

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